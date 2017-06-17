В Англии задержали водителя грузовика, который запер в душном кузове толпу людей

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В Англии задержали водителя грузовика, который запер в душном кузове толпу людей

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Мужчина нелегально перевозил 16 мужчин, женщин и детей, которые задыхались от жары в замкнутом пространстве и молили о помощи водителей проезжающих мимо автомобилей.

В графстве Западный Суссекс на юге Англии сотрудники правоохранительных органов задержали 63-летнего мужчину, который запер в кузове грузовика, предположительно, мигрантов из Ирака. Об этом сообщает издание Metro.

Известно, что на момент освобождения некоторые из пленников страдали от сильного обезвоживания. Полицейские вывели всех на свежий воздух, напоили водой и передали медикам.

Мигрантов временно разместили в одной из церквей, в ближайшее время ими займётся местное миграционное управление.

Про водителя известно, что он был лицом без определённого места жительства. Его поместили под стражу до выяснения обстоятельств.

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