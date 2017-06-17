В Англии задержали водителя грузовика, который запер в душном кузове толпу людей

Мужчина нелегально перевозил 16 мужчин, женщин и детей, которые задыхались от жары в замкнутом пространстве и молили о помощи водителей проезжающих мимо автомобилей.

В графстве Западный Суссекс на юге Англии сотрудники правоохранительных органов задержали 63-летнего мужчину, который запер в кузове грузовика, предположительно, мигрантов из Ирака. Об этом сообщает издание Metro.

Man arrested after 16 men, women and children found locked in hot lorry https://t.co/p6GZOjX7So — Metro (@MetroUK) 17 июня 2017 г.

Известно, что на момент освобождения некоторые из пленников страдали от сильного обезвоживания. Полицейские вывели всех на свежий воздух, напоили водой и передали медикам.

Incident Report: Lorry stopped in London Road, East Grinstead following a collision with a bicycle and found to contain illegal immigrants. pic.twitter.com/2AI5q5jt9x — About East Grinstead (@AboutEG) 17 июня 2017 г.

Мигрантов временно разместили в одной из церквей, в ближайшее время ими займётся местное миграционное управление.

Про водителя известно, что он был лицом без определённого места жительства. Его поместили под стражу до выяснения обстоятельств.