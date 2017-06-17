США приветствуют прекращение огня на юге Сирии

По словам главы пресс-службы Госдепартамента США, Америка и дальше будет работать над деэскалацией насилия на Ближнем Востоке.

США приветствуют любую инициативу по прекращению насилия на юге Сирии и призывают сирийский режим придерживаться установленных договорённостей о прекращении огня. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

— Мы будем оценивать соблюдаемое перемирие не словами, а реальными результатами. Оппозиция также должна прекратить атаки, чтобы сохранить режим без огня и предоставить гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается, — заявила глава пресс-службы ведомства Хэзер Науэрт.

Ранее Министерство обороны Сирии выступило с заявлением о прекращении в одностороннем порядке боевых действий на одни сутки в городе Дераа, находящемся на юге страны.