США приветствуют прекращение огня на юге Сирии

США приветствуют любую инициативу по прекращению насилия на юге Сирии и призывают сирийский режим придерживаться установленных договорённостей о прекращении огня. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.
— Мы будем оценивать соблюдаемое перемирие не словами, а реальными результатами. Оппозиция также должна прекратить атаки, чтобы сохранить режим без огня и предоставить гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается, — заявила глава пресс-службы ведомства Хэзер Науэрт.
Ранее Министерство обороны Сирии выступило с заявлением о прекращении в одностороннем порядке боевых действий на одни сутки в городе Дераа, находящемся на юге страны.
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