В Петербурге на Кубке конфедераций задержан вокалист группы "Бригадный подряд"

Вокалист панк-группы "Бригадный подряд" Анатолий Скляренко был задержан на стадионе "Санкт-Петербург-арена" во время стартового матча Кубка конфедераций. Сейчас выясняется, что стало причиной задержания музыканта.

Напомним, ровно месяц назад на стадионе, правда в Москве, задерживали другого музыканта — одного из лидеров "Би-2" Лёву (настоящее имя — Егор Бортник). Во время досмотра полиция обнаружила у рок-исполнителя пакетик с марихуаной. Музыкант избежал серьёзного наказания, отделавшись штрафом в три тысячи рублей.

Сегодня в России стартовал Кубок конфедераций — 2017. В матче-открытии турнира сборная нашей страны обыграла новозеландцев со счётом 2:0.