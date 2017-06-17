В Петербурге на Кубке конфедераций задержан вокалист группы "Бригадный подряд"

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В Петербурге на Кубке конфедераций задержан вокалист группы "Бригадный подряд"

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Фронтмен панк-группы "Бригадный подряд" Анатолий Скляренко. Фото: официальная группа "Бригадного подряда" в соцсети ВКонтакте

Вокалист панк-группы "Бригадный подряд" Анатолий Скляренко был задержан на стадионе "Санкт-Петербург-арена" во время стартового матча Кубка конфедераций. Сейчас выясняется, что стало причиной задержания музыканта.

Напомним, ровно месяц назад на стадионе, правда в Москве, задерживали другого музыканта — одного из лидеров "Би-2" Лёву (настоящее имя — Егор Бортник). Во время досмотра полиция обнаружила у рок-исполнителя пакетик с марихуаной. Музыкант избежал серьёзного наказания, отделавшись штрафом в три тысячи рублей.

Сегодня в России стартовал Кубок конфедераций — 2017. В матче-открытии турнира сборная нашей страны обыграла новозеландцев со счётом 2:0.

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