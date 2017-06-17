"Что-то тестируется". Мутко объяснил протечки в крыше арены "Санкт-Петербург"

Сами же журналисты, указывающие на неполадки на новом стадионе, напомнили президенту РФС тех, кто прежде писал об упавшем карнизе в Сочи.

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко нашёл оправдание техническим проблемам, которые были выявлены на стадионе "Санкт-Петербург" перед матчем между сборными России и Новой Зеландии.

Ранее спортивные СМИ разместили видеосюжеты, на которых запечатлены лифт, который отказывался везти зрителей, и протекающие потолки.

— Протекающая крыша и сломавшийся лифт? Ну слушайте. Вы мне напоминаете журналистов, которые писали, что в Сочи карниз упал. Что-то тестируется на арене в Питере. У главного операционного штаба с точки зрения управления процессом никаких проблем нет. Со всем справляются, — заявил Мутко журналистам.

Чиновник заверил, что с каждой игрой "всё будет в лучшем ракурсе", сделав акцент на том, что "стадион роскошно выглядит".

Напомним, арена строилась десять лет и обошлась более чем в 40 млрд рублей.