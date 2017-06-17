Басурин: Командиры-коррупционеры в ВСУ кормят солдат просроченными продуктами

За два с небольшим месяца в госпитали угодили более 250 военнослужащих, отравившихся некачественной пищей.

Солдат украинской армии кормят просроченными продуктами, из-за чего военнослужащие массово попадают в больницу с отравлениями. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

— За три неполных месяца — с апреля по июнь — в инфекционные отделения военных госпиталей Киева, Полтавы и Одессы попали более 250 военнослужащих, — сообщил Басурин.

По его словам, высшее украинское командование знает об этой проблеме и даже называет причины, по которым простые солдаты мучаются животом: коррупция, использование просроченных продуктов питания и безразличие отдельных командиров к своему личному составу.

— При этом вместо реального решения проблемы всё ограничивается проведением бесед с личным составом о пользе гигиены и советами питаться в гражданских общепитах на собственные деньги, — добавил Басурин.