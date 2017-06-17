"Альтернатива для Германии" признала Крым российским и раскритиковала санкции

По мнению зампреда партии, Крымский полуостров — исконно российская территория и не может вернуться в состав Украины.

Заместитель председателя консервативной партии "Альтернатива для Германии" Александр Гауланд на внутрипартийном съезде заявил, что введённые против России санкции не изменят текущего положения дел и не помогут вернуть Украине Крым. Об этом сообщает портал Welt.de.

— Санкции всегда ошибочны, политически неправильны. И они не вернут ни частицы Крыма. Крым — исконно российская территория, он не может вернуться в состав Украины, — подчеркнул Гауланд.

Одновременно с этим политик, на протяжении многих лет выступающий за установление дружественных отношений с Россией, подверг критике расширение НАТО на восток и обвинил Запад в неспособности выстроить миропорядок, который учитывал бы интересы России.