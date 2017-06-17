Трое калифорнийцев украли партию авокадо стоимостью в $300 тысяч

Grand theft avocado ("Крупная кража авокадо") — так полиция Калифорнии окрестила необычное преступление, за которое в субботу задержала трёх человек. Они обвиняются в краже партии авокадо, которая оценивается в $300 тысяч, пишет Time.

Правоохранители стали наблюдать за мужчинами ещё в мае, когда им начали поступать сообщения о несанкционированной торговле авокадо. По предварительной версии, преступники не воровали плоды, но перепродавали их на розничных точках.

Агентство Associated Press уточняет, что по подозрению в краже попались сотрудники компании Mission Produce. Таким бизнесом они промышляли на протяжении нескольких месяцев. Количество украденных авокадо неизвестно.

Чтобы остаться на свободе до суда, подозреваемым требовалось внести залог в размере $250 тысяч с каждого. Однако таких денег у них не было, и пришлось отправить их под стражу.