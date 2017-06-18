Всемирно известный испанский матадор погиб во время корриды во Франции

36-летний матадор запутался ногами в собственном плаще, упал на землю, где его и настиг разъярённый бык.

Во Франции признанный испанский матадор Иван Фандиньо скончался от травм, полученных в схватке с быком. Во время корриды бык подбросил испанца и проткнул рогом его лёгкое.

BREAKING: Matador Ivan Fandino dies after being gored in bullfight in France https://t.co/x9jDbwGzXO pic.twitter.com/HZvJuiEFZQ — Daily Mirror (@DailyMirror) 17 июня 2017 г.

По словам очевидцев, 36-летний матадор запутался ногами в собственном плаще, упав на землю, где его и настигло разъярённое животное. Фандиньо был экстренно госпитализирован, однако врачи не смогли спасти его.

Иван Фандиньо одолел своего первого быка в возрасте 14 лет. Боец приехал во Францию из баскского региона Испании. Поклонники Фандиньо опечалены кончиной известного матадора, о чём сообщают на своих страницах в соцсетях.