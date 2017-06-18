В Ростовской области задержали нетрезвого водителя автобуса, перевозившего детей

Приборы показали содержание 0,248 промилле алкоголя в крови у 66-летнего мужчины.

Сотрудники дорожно-патрульной службы Ростовской области задержали нетрезвого водителя автобуса, который вёз 15 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

На транспортное средство с табличкой "Перевозка детей" полицейские обратили внимание из-за странной траектории движения. Подозрения, что водитель может быть пьян, подтвердило медицинское освидетельствование: приборы показали 0,248 промилле алкоголя в крови.

Как оказалось, автобус с детьми ехал из Цимлянска в хутор Паршиков, а за руль водитель сел, по всей видимости, не пройдя обязательный медицинский осмотр. Сейчас полицейские проводят доследственную проверку.