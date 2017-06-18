Роналду оставил автограф в паспорте казанского болельщика

Юный фанат позволил звезде футбола испортить свой документ, поскольку каких-то других вещей при нём не оказалось.

В процессе раздачи автографов болельщикам Казани нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду оставил автограф прямо в паспорте одного из своих юных поклонников.

Счастливый болельщик пояснил, что при нём на момент общения не было никаких других вещей, на которых знаменитому футболисту можно было бы поставить подпись.

Приезд Роналду в столицу Татарстана вызвал настоящий ажиотаж в среде футбольных болельщиков. Между тем сама сборная Португалии сейчас готовится к старту Кубка конфедераций. Первая встреча португальцев состоится в Казани 18 июня, их соперниками станет команда Мексики.