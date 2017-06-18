Десять туристов погибли в аварии на бразильской "дороге смерти"

Ранее представители Федеральной дорожной службы неоднократно призывали блокировать доступ к трассе, находящейся в очень плохом состоянии.

В Бразилии туристический автобус перевернулся и врезался в дорожное ограждение. По последним данным, около десяти человек погибло и ещё несколько получили ранения. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.

Опасная трасса, на которой произошло ДТП, известна в Бразилии как "дорога смерти". По словам представителей Федеральной дорожной службы, они неоднократно призывали блокировать доступ к трассе. Плохое состояние дороги представляет реальную опасность для водителей.

За последний год на федеральных трассах Бразилии произошло более 20 тысяч случаев дорожных аварий. Происшествия унесли жизни более шести тысяч человек.