У штаб-квартиры CNN в Атланте прошла акция протеста против "фейковых новостей"

Участниками мероприятия стали американцы, недовольные информационной подачей деятельности президента Дональда Трампа.

У штаб-квартиры CNN в Атланте прошла акция протеста, её участники выразили несогласие с информационной политикой телекомпании и других главных американских СМИ, которая касается деятельности президента США Дональда Трампа.

Акцию организовало движение Main Street Patriots. Участники протестного мероприятия собрались высказаться против "липовых" новостей CNN и прочих СМИ, играющих ключевую роль в информационной повестке.

HAPPENING NOW: ProTrump Protest at CNN Headquarters in Atlanta, GA. pic.twitter.com/6Wz2TXNWli — TRUMP 24/7 (@MichaelDelauzon) 17 июня 2017 г.

В выступлениях участников акции звучал тезис о том, что сторонникам нынешнего президента следует быть "быть столь же мотивированными и нацеленными" на его поддержку, как и люди, являющиеся противниками Трампа.

#fakenews - Protesters at CNN Headquarters Rally Against Fake News, 'Journalistic Malpractice on a Daily Basis' -… https://t.co/fvCZEWNUMg pic.twitter.com/6wPBUPNfY7 — Fake News News 24/7 (@FakeNewsNews247) 17 июня 2017 г.

Телекомпания CNN и другие СМИ получили обвинения "в журналистской некомпетентности на ежедневной основе".