У штаб-квартиры CNN в Атланте прошла акция протеста против "фейковых новостей"

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У штаб-квартиры CNN в Атланте прошла акция протеста против "фейковых новостей"

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Участниками мероприятия стали американцы, недовольные информационной подачей деятельности президента Дональда Трампа.

У штаб-квартиры CNN в Атланте прошла акция протеста, её участники выразили несогласие с информационной политикой телекомпании и других главных американских СМИ, которая касается деятельности президента США Дональда Трампа.

Акцию организовало движение Main Street Patriots. Участники протестного мероприятия собрались высказаться против "липовых" новостей CNN и прочих СМИ, играющих ключевую роль в информационной повестке.

В выступлениях участников акции звучал тезис о том, что сторонникам нынешнего президента следует быть "быть столь же мотивированными и нацеленными" на его поддержку, как и люди, являющиеся противниками Трампа.

Телекомпания CNN и другие СМИ получили обвинения "в журналистской некомпетентности на ежедневной основе".

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