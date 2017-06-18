Охранять пять тысяч участников гей-парада в Киеве будут пять тысяч полицейских

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Охранять пять тысяч участников гей-парада в Киеве будут пять тысяч полицейских

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Украинская полиция на гей-параде "КиевПрайд — 2016". Фото: © РИА Новости/Алексей Вовк

Попасть на место проведения парада можно будет через специальные турникеты и рамки.

Обеспечивать безопасность участников Марша равенства, который пройдёт 18 июня в украинской столице, будут пять тысяч полицейских. При этом, как сообщил начальник киевской полиции Андрей Крищенко, ожидается, что участие в самом гей-параде примут также пять тысяч человек.

— Учитывая, что в прошлом году была заявлена одна тысяча, а пришло две, то я думаю, в этот раз пять заявленных тысяч будет. Возможно, даже больше, не исключено, — приводят слова Крищенко украинские СМИ.

На месте проведения парада полиция пообещала установить заградительные турникеты, перекрытия и фильтрационные рамки. У проходящих будут избирательно проверять сумки и документы. При этом полицейские заверили, что ведётся диалог и с противниками марша.

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