Обаме предложили должность тренера в футбольной команде

Барак и Мишель Обама могут стать почётными тренерами команды Университета Мичигана по американскому футболу.
Как сообщает авторитетный спортивный портал MLive, главный тренер команды Джим Харбо уже готовит для экс-президента США и бывшей первой леди соответствующее официальное уведомление.
По информации издания, в 2016 году почётными капитанами этой команды были баскетболист Майкл Джордан и выпускник Мичиганского университета, пятикратный чемпион Супербоула в составе "Нью-Инглэнд Пэтриотс" Том Брэди.
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