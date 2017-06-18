Обаме предложили должность тренера в футбольной команде

Экс-президент США и его супруга Мишель, если согласятся, будут почётными тренерами команды Мичиганского университета по американскому футболу.

Барак и Мишель Обама могут стать почётными тренерами команды Университета Мичигана по американскому футболу.

Как сообщает авторитетный спортивный портал MLive, главный тренер команды Джим Харбо уже готовит для экс-президента США и бывшей первой леди соответствующее официальное уведомление.

По информации издания, в 2016 году почётными капитанами этой команды были баскетболист Майкл Джордан и выпускник Мичиганского университета, пятикратный чемпион Супербоула в составе "Нью-Инглэнд Пэтриотс" Том Брэди.