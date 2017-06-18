Состояние раненого конгрессмена Стива Скализа продолжает улучшаться

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Состояние раненого конгрессмена Стива Скализа продолжает улучшаться

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Конгрессмен Стив Скализ. Фото: © REUTERS/Joshua Roberts

Врачи сделали пациенту несколько операций, и тот постепенно идёт на поправку и уже даже разговаривал со своими родными.

Состояние конгрессмена Стива Скализа, которого во время бейсбольной тренировки в штате Вирджиния тяжело ранил стрелок Джеймс Ходжкинсон, постепенно улучшается. Об этом говорится в заявлении больницы, где член палаты представителей восстанавливается после нападения.

В медицинский центр в Вашингтоне Скализ попал в критическом состоянии, однако сейчас, после нескольких сделанных операций, врачи оценивают состояние пациента как тяжёлое. Отмечается, что мужчина уже разговаривал со своими близкими.

Напомним, Скализ и ещё четыре конгрессмена получили ранения в результате нападения на них бизнесмена из Иллинойса Джеймса Ходжкинсона, который произвёл в своих жертв по меньшей мере 50 выстрелов. Прибывшая на место инцидента полиция ликвидировала стрелка.

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