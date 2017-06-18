Состояние раненого конгрессмена Стива Скализа продолжает улучшаться

Врачи сделали пациенту несколько операций, и тот постепенно идёт на поправку и уже даже разговаривал со своими родными.

Состояние конгрессмена Стива Скализа, которого во время бейсбольной тренировки в штате Вирджиния тяжело ранил стрелок Джеймс Ходжкинсон, постепенно улучшается. Об этом говорится в заявлении больницы, где член палаты представителей восстанавливается после нападения.

Rep. Steve Scalise's condition has been upgraded to serious following additional surgery, hospital says https://t.co/1kEeUhgAUU pic.twitter.com/pRLH1LRnDw — CNN Breaking News (@cnnbrk) 17 июня 2017 г.

В медицинский центр в Вашингтоне Скализ попал в критическом состоянии, однако сейчас, после нескольких сделанных операций, врачи оценивают состояние пациента как тяжёлое. Отмечается, что мужчина уже разговаривал со своими близкими.

Напомним, Скализ и ещё четыре конгрессмена получили ранения в результате нападения на них бизнесмена из Иллинойса Джеймса Ходжкинсона, который произвёл в своих жертв по меньшей мере 50 выстрелов. Прибывшая на место инцидента полиция ликвидировала стрелка.