В честь футбольного фаната, давшего отпор лондонским террористам, назвали пиво

В названии напитка фигурирует фраза "Да пошли вы! Я за "Миллуолл", которую мужчина выкрикнул террористам в баре во время лондонских терактов.

Шведская пивоварня отдала дань уважения 47-летнему Рою Ларнеру, спасшему посетителей бара во время атаки террористов в Лондоне, назвав в его честь один из сортов пива.

Частная пивоваренная компания, расположенная на севере Стокгольма, разработала специальный сорт английского горького пива, назвав его "Да пошли вы! Я за "Миллуолл". Владельцев вдохновил поступок футбольного фаната, бросившегося на трёх вооружённых ножами боевиков, чтобы дать возможность остальным посетителям покинуть заведение.

— Мой друг, который является поклонником "Миллуола", прислал мне ссылку на статью о Рое, и я подумал, что это потрясающая история о его храбрости. Это одна из тех историй, о которых хочется рассказывать людям, и это также отличное название для пива, — сообщил Дэвид Мортимер, один из совладельцев пивоваренной компании.

Напомним, что сам Ларнер получил в схватке с террористами восемь ножевых ранений, в том числе в область шеи, обеих рук и живота. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.