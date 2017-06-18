Тренер и игрок испанского клуба "Уэска" едва не подрались на футбольном поле

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Тренер и игрок испанского клуба "Уэска" едва не подрались на футбольном поле

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Футболист был недоволен тем, что наставник заменил его по ходу встречи, и нагрубил ему.

Тренер футбольного клуба "Уэска" Хуан Антонио Ангила едва не подрался с полузащитником своей команды Давидом Лопесом. Инцидент произошёл в ответном полуфинальном матче плей-офф Сегунды, где соперником "Уэски" был клуб "Хетафе".

На 60-й минуте встречи Ангила решил заменить Лопеса, однако это решение тренера вызвало недовольство у игрока. Сначала хавбек сказал что-то резкое своему наставнику, а после пнул стоявшие на газоне бутылки с водой.

Прощать такое хамство игроку Ангила не стал и едва не набросился на него с кулаками. К счастью, всё закончилось обычным боданием — оппонентов растащили в разные стороны члены тренерского штаба.

"Уэска", к слову, встречу проиграла со счётом 0:3 и не попала в финал плей-офф. Соперник "Хетафе" за выход в высший футбольный дивизион Испании — Примеру определится во встрече "Тенерифе" и "Кадиса" (первый матч "Кадис" выиграл со счётом 1:0).

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