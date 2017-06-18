Библиотека твитов Трампа продлила время работы из-за ажиотажа среди посетителей

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Библиотека твитов Трампа продлила время работы из-за ажиотажа среди посетителей

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Фото: Daily News

Экспозиция из сообщений американского президента Дональда Трампа в "Твиттере" работает на три часа дольше запланированного.

Ажиотаж вокруг библиотеки твитов Дональда Трампа, которую организовали участники сатирического шоу The Daily Show, не утихает. Из-за большого наплыва желающих прогуляться вдоль табличек с короткими сообщениями президента в "Твиттере" работу выставки продлили ещё на три часа.

Ранее Лайф рассказывал об открытии необычной библиотеки американского лидера. Количество посетителей превысило возможности помещения на Пятой авеню, поэтому очередь из людей растянулась по всей улице. После экспозиции в Нью-Йорке выставку планируют перевозить в другие города США.

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