"Вашингтон" защитил Овечкина от драфта расширения

Российские хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов внесены в список игроков, которых клуб защитил от драфта расширения. Об этом в своём "твиттере" написала журналист Washington Post Изабель Хуршудян.
Source: Here's who the Caps protected in the expansion draft https://t.co/lbraQ6NWV9— Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 17 июня 2017 г.
По её словам, этот список "Кэпиталз" уже предоставили в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).
В числе других игроков, которых "Вашингтон" решил защитить, — вратарь Брэйден Холтби, защитники Джон Карлссон и Мэтт Нисканен, нападающие Никлас Бекстрём, Андре Бураковски, Маркус Юханссон, Ларс Эллер и Том Уилсон.
На драфте расширения, который состоится 21 июня, новичок НХЛ "Вегас Голден Найтс" заберёт из каждого клуба по одному незащищённому хоккеисту.
После завершения текущего сезона в ряде СМИ появились сведения о том, что руководство столичного клуба задумалось о вариантах обмена 31-летнего Овечкина. Одним из вероятных мест продолжения карьеры для россиянина рассматривался как раз именно "Вегас".
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