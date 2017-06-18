"Вашингтон" защитил Овечкина от драфта расширения

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"Вашингтон" защитил Овечкина от драфта расширения

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Фото: REUTERS/Molly Riley

В список защищённых хоккеистов также вошли россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, и это означает, что новичок НХЛ "Вегас Голден Найтс" не сможет пополнить ими свои ряды.

Российские хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов внесены в список игроков, которых клуб защитил от драфта расширения. Об этом в своём "твиттере" написала журналист Washington Post Изабель Хуршудян.

По её словам, этот список "Кэпиталз" уже предоставили в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

В числе других игроков, которых "Вашингтон" решил защитить, — вратарь Брэйден Холтби, защитники Джон Карлссон и Мэтт Нисканен, нападающие Никлас Бекстрём, Андре Бураковски, Маркус Юханссон, Ларс Эллер и Том Уилсон.

На драфте расширения, который состоится 21 июня, новичок НХЛ "Вегас Голден Найтс" заберёт из каждого клуба по одному незащищённому хоккеисту.

После завершения текущего сезона в ряде СМИ появились сведения о том, что руководство столичного клуба задумалось о вариантах обмена 31-летнего Овечкина. Одним из вероятных мест продолжения карьеры для россиянина рассматривался как раз именно "Вегас".

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