Во время лесных пожаров в Португалии 16 человек сгорели в своих машинах

Жертвами лесных пожаров в центральной части Португалии стали по меньшей мере 19 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на госсекретаря по внутренним делам Хорхе Гомеса.

Ao minuto: o que se passou para morrerem 19 pessoas num só incêndio? https://t.co/lDeOKEIk0Z — Público (@Publico) 17 июня 2017 г.

Информацию о погибших подтверждает также издание Publica.

Как пояснил Гомес, 16 человек сгорели в салонах своих автомобилей, ещё трое погибли от вдыхания дыма.

На сегодняшний день известно о 21 пострадавшем. В их числе — шестеро сотрудников пожарной службы. Два человека считаются пропавшими без вести.