Во время лесных пожаров в Португалии 16 человек сгорели в своих машинах

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Во время лесных пожаров в Португалии 16 человек сгорели в своих машинах

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Жертвами лесных пожаров в центральной части Португалии стали по меньшей мере 19 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на госсекретаря по внутренним делам Хорхе Гомеса.

Информацию о погибших подтверждает также издание Publica.

Как пояснил Гомес, 16 человек сгорели в салонах своих автомобилей, ещё трое погибли от вдыхания дыма.

На сегодняшний день известно о 21 пострадавшем. В их числе — шестеро сотрудников пожарной службы. Два человека считаются пропавшими без вести.

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