Колумбийские террористы спрятали взрывное устройство в унитазе женского туалета

В результате взрыва в торговом центре Боготы погибло три человека, 11 человек ранены.

Мощный взрыв прогремел в здании торгового центра столицы Колумбии. По словам полиции, бомба была спрятана террористами в одном из унитазов женского туалета на втором этаже здания. Об этом сообщает агентство Reuters.

По последним официальным данным, жертвами трагедии стали три женщины, одна из которых — 23-летняя француженка. Мэр Боготы Энрике Пеньялоса назвал произошедшее трусливым терактом.