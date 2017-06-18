Колумбийские террористы спрятали взрывное устройство в унитазе женского туалета

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Колумбийские террористы спрятали взрывное устройство в унитазе женского туалета

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Фото: twitter.com/TelemundoNews

В результате взрыва в торговом центре Боготы погибло три человека, 11 человек ранены.

Мощный взрыв прогремел в здании торгового центра столицы Колумбии. По словам полиции, бомба была спрятана террористами в одном из унитазов женского туалета на втором этаже здания. Об этом сообщает агентство Reuters.

По последним официальным данным, жертвами трагедии стали три женщины, одна из которых — 23-летняя француженка. Мэр Боготы Энрике Пеньялоса назвал произошедшее трусливым терактом.

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