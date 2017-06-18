Мэр Боготы сообщил о ещё двоих погибших в результате теракта в торговом центре

Мэр Боготы Энрике Пеньялоса сообщил о том, что число погибших в результате теракта в колумбийской столице возросло до трёх. Ранее было известно о том, что взрыв унёс жизнь 23-летней француженки.

Lamento informar que son 3 las mujeres fallecidas por bomba en Centro Andino. Otra está grave, pero no en riesgo de muerte. — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 18 июня 2017 г.

Напомним, взрыв прогремел на втором этаже торгового центра Andino в столице Колумбии — Боготе. Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт.