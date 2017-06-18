Мэр Боготы сообщил о ещё двоих погибших в результате теракта в торговом центре

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Мэр Боготы сообщил о ещё двоих погибших в результате теракта в торговом центре

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Взрыв прогремел в торговом центре Andino в колумбийской столице Боготе. Фото: Twitter.com/LaSagaOficial 

Мэр Боготы Энрике Пеньялоса сообщил о том, что число погибших в результате теракта в колумбийской столице возросло до трёх. Ранее было известно о том, что взрыв унёс жизнь 23-летней француженки.

Напомним, взрыв прогремел на втором этаже торгового центра Andino в столице Колумбии — Боготе. Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт.

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