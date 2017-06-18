Из-за блокировки аккаунтов своих сторонников Мадуро обвинил Twitter в фашизме

Президент Венесуэлы сообщил, что социальная сеть в стране заблокировала тысячи микроблогов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал социальную сеть "Твиттер" из-за того, что микроблоги сторонников властей страны оказались, по его словам, заблокированными.

— Венесуэльский "Твиттер" сегодня отключил тысячи аккаунтов людей, молодёжи, рабочих, специалистов только за то, что они являются чавистами, — заявил он на встрече со своими сторонниками.

В числе заблокированных аккаунтов оказалась официальная страница радиостанции Radio Miraflores, транслирующая передачу Мадуро "Час сальсы". Блокировку аккаунтов президент Венесуэла охарактеризовал как "проявление фашизма".

— Мы опубликуем фотографии тех, кто руководит венесуэльским "Твиттером", пусть люди знают, кто несёт ответственность за эти махинации, — пригрозил Мадуро.

Своих сторонников он попросил не прекращать пользоваться соцсетями и пообещал открыть "ещё десять тысяч аккаунтов" на каждую закрытую тысячу.

— Битва в социальных сетях очень важна, — подчеркнул Мадуро.