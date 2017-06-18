Посольство РФ в Боготе не располагает данными о пострадавших в теракте россиянах

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Посольство РФ в Боготе не располагает данными о пострадавших в теракте россиянах

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Торговый центр Andino в Боготе. Фото: Twitter.com/ELTIEMPO

Посольство России в Колумбии пока не располагает информацией, были ли среди пострадавших в теракте в торговом центре Боготы российские граждане.

— Мы продолжаем выяснять ситуацию, но пока данных о том, что среди пострадавших были россияне, нет, — приводит агентство РИА "Новости" слова пресс-атташе Посольства России в Боготе Дениса Хромова.

Напомним, взрыв в торговом центре Andino прогремел вечером 17 июня. По данным полиции, преступники заложили взрывное устройство в унитазе женского туалета на втором этаже здания. Местные власти назвали произошедшее терактом. По последним данным, в результате взрыва погибло три человека, ещё девять получили ранения.

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