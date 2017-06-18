В момент взрыва в торговом центре в Боготе находилось более 500 человек

Взрывное устройство сработало в одном из унитазов женского туалета, расположенного на втором этаже торгового центра.

Более 500 человек находилось в торговом центре Andino в колумбийской столице Боготе в момент теракта. Об этом сообщила местная полиция.

Lamento informar que son 3 las mujeres fallecidas por bomba en Centro Andino. Otra está grave, pero no en riesgo de muerte. — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 18 июня 2017 г.

После инцидента из здания эвакуировали всех посетителей. По последним данным, в результате теракта погибли три женщины. Президент Колумбии Хуан Мануэль Карлос выразил соболезнования пострадавшим и призвал к тщательному расследованию произошедшего.