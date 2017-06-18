В полицейской погоне в центре Москвы пострадало восемь человек

Автомобильная авария произошла на улице Новослободской в Москве, когда экипаж ГИБДД преследовал нарушителей, скрывавшихся на "мерседесе".

Автомобиль, уходя от погони, врезался в другую патрульную машину полиции, которая в момент погони случайно оказалась на дороге. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение, восемь человек получили травмы. В их числе — трое сотрудников полиции.

На месте работают сотрудники скорой помощи. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.