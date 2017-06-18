Найдены тела всех семи без вести пропавших моряков с эсминца Fitzgerald

В момент столкновения судов погибшие находились в каютах, которые оказались разрушены и залиты водой.

Тела семи моряков с американского эсминца Fitzgerald, без вести пропавших после столкновения военного корабля с филиппинским контейнеровозом, удалось найти в одной из кают. Об этом в своём "твиттере" сообщил журналист газеты Wall Street Journal Гордон Луболд.

Breaking: The bodies of all 7 sailors aboard the Fitzgerald found inside a berthing compartment of the ship, US officials tell me — Gordon Lubold (@glubold) 18 июня 2017 г.

Информацию об обнаружении тел моряков подтвердило и командование 7-го флота США. Погибших удалось найти во время разбора завалов внутренних помещений, которые оказались повреждены и залиты водой во время столкновения эсминца с торговым судном.

Напомним, эсминец USS Fitzgerald столкнулся с плавающим под филиппинским флагом контейнеровозом примерно в 100 километрах от японского города Йокосука. При этом военный корабль получил серьёзные повреждения. Благодаря слаженной работе моряков затопления эсминца удалось избежать, и он добрался до порта в Йокосуке.