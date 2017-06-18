Взрыв в пригороде Каира унёс жизнь полицейского

Один полицейский погиб, ещё четверо получили ранения в результате взрыва, который произошёл на обочине дороги в египетском городе Каире. Об этом со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Египта сообщает Reuters.

Отмечается, что самодельное взрывное устройство сработало в момент, когда машина, перевозившая группу офицеров и призывников, проезжала мимо.

Погиб лейтенант полиции, ещё один полицейский и трое новобранцев получили ранения. Пострадавшие госпитализированы.