В США задержали подозреваемых в убийстве российского школьника

По словам детективов, Артём Зиберов просто оказался не в том месте и не в то время.

Полиция американского штата Мэриленд взяла под стражу троих подозреваемых в убийстве 18-летнего гражданина России Артёма Зиберова. Об этом сообщает Washington Post.

Издание назвало имя задержанных — 25-летний Хосе Каналес-Янез, 24-летний Эдгар Гарсиа-Гаона и его младший брат, 19-летний Роджер Гарсия. Им предъявлены обвинения в двойном умышленном убийстве.

Напомним, тела Артёма Зиберова и его одноклассника, 17-летнего Шади Наджара, нашли в машине 7 июня. По данным полиции, Наджар скончался от полученных четырёх пулевых ранений, Зиберов, находившийся на пассажирском сиденье, — от десяти.

Следователи считают, что основной целью убийц был одноклассник Зиберова Шади Наджад, у которого ранее была назначена встреча с одним из подозреваемых, а сам Артём оказался не в том месте и не в то время.