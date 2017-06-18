Церемония прощания с Гельмутом Колем пройдёт в Страсбурге

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Церемония прощания с Гельмутом Колем пройдёт в Страсбурге

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Бывший канцлер Германии Гельмут Коль. Фото: © REUTERS/Tobias Schwarz

Евросоюз организует европейскую церемонию прощания с экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем, который скончался 16 июня в возрасте 87 лет. Дата проведения пока не определена, но уже известно, что она состоится в Страсбурге.

— Ещё при жизни Гельмута Коля удостоили звания почётного гражданина Европы за его исключительные заслуги. Из-за этого ему полагается европейская церемония, на организации которой я лично буду настаивать, — рассказал в интервью газете Bild глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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