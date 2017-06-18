СМИ сообщили о рождении у певицы Бейонсе двойни

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СМИ сообщили о рождении у певицы Бейонсе двойни

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Бейонсе и Jay-Z. Фото: instagram.com/beyonce

Пол новорождённых и имена, которые для них выбрали родители, пока не сообщаются.

Поп-исполнительница Бейонсе и рэпер Jay-Z во второй раз стали родителями: как сообщает портал USA Today, ночью 17 июня певица родила двойню.

Пол новорождённых и имена, которые для них выбрали родители, пока неизвестны. По информации близкого друга семьи, на свет дети появились в медицинском центре в Лос-Анджелесе.

Напомним, о своей беременности певица Бейонсе сообщила в феврале, опубликовав фотографию в "Инстаграме".

У Бейонсе и Jay-Z уже есть дочь — Блю Айви Картер, родившаяся в январе 2012 года.

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