Виновники аварии с полицейскими рассказали, что гнали со скоростью 200 км/ч

Лихачи, пытавшиеся уйти от полицейской погони на "мерседесе", рассказали о том, что стало поводом для неё.

По их словам, они ехали на скорости 200 км/ч, когда заметили, что за ними следует патрульная машина. Молодые люди не хотели, чтобы у них из-за превышения скорости возникли проблемы, поэтому попытались скрыться от преследователей.

В результате "мерседес" врезался в полицейскую машину, после чего его отбросило в столб.

Двоих пассажиров иномарки госпитализировали, троим медицинская помощь была оказана на месте. Всего в аварии на Новослободской улице пострадало восемь человек, трое из которых — сотрудники полиции.