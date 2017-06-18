Виновники аварии с полицейскими рассказали, что гнали со скоростью 200 км/ч

Читайте также

Виновники аварии с полицейскими рассказали, что гнали со скоростью 200 км/ч

2

Лихачи, пытавшиеся уйти от полицейской погони на "мерседесе", рассказали о том, что стало поводом для неё.

По их словам, они ехали на скорости 200 км/ч, когда заметили, что за ними следует патрульная машина. Молодые люди не хотели, чтобы у них из-за превышения скорости возникли проблемы, поэтому попытались скрыться от преследователей.

В результате "мерседес" врезался в полицейскую машину, после чего его отбросило в столб.

Двоих пассажиров иномарки госпитализировали, троим медицинская помощь была оказана на месте. Всего в аварии на Новослободской улице пострадало восемь человек, трое из которых — сотрудники полиции.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!