В США бейсболист при отбитии мяча выбросил биту на трибуну

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В США бейсболист при отбитии мяча выбросил биту на трибуну

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Сделать столь дальний бросок Тиму Тибоу помогли годы, проведённые в Национальной футбольной лиге США.

Курьёзный случай произошёл во время бейсбольного матча между командами "Нью-Йорк Метс" и "Вашингтон Нешнлз": аутфилдер нью-йоркской команды Тим Тибоу, отбивая мяч, выбросил биту на трибуну.

В течение нескольких лет Тибоу выступал в Национальной футбольной лиге, защищая цвета "Денвер Бронкос" и "Нью-Йорк Джетс", и, как шутят сейчас американские СМИ, во время своей футбольной карьеры он никогда не отдавал столь длинных пасов.

Никто из зрителей от прилетевшей на трибуны биты не пострадал.

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