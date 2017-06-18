В США бейсболист при отбитии мяча выбросил биту на трибуну

Курьёзный случай произошёл во время бейсбольного матча между командами "Нью-Йорк Метс" и "Вашингтон Нешнлз": аутфилдер нью-йоркской команды Тим Тибоу, отбивая мяч, выбросил биту на трибуну.
Tim Tebow just launched his bat further than he could ever throw a football. pic.twitter.com/H1HCJuKUQ1— 12up (@12upSport) 18 июня 2017 г.
В течение нескольких лет Тибоу выступал в Национальной футбольной лиге, защищая цвета "Денвер Бронкос" и "Нью-Йорк Джетс", и, как шутят сейчас американские СМИ, во время своей футбольной карьеры он никогда не отдавал столь длинных пасов.
Никто из зрителей от прилетевшей на трибуны биты не пострадал.
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