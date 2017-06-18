Сборная России прибыла в Москву для участия в матче с Португалией

Сборная России по футболу прибыла в Москву. Здесь у подопечных Станислава Черчесова пройдёт вторая встреча в рамках Кубка конфедераций — 21 июня россияне сыграют с действующими чемпионами Европы, сборной Португалии.
Прилетели в Москву! До завтра pic.twitter.com/Ha0s3u9nJJ— Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2017 г.
Матч пройдёт на стадионе "Спартак". А в заключительной игре группового раунда соперником российской сборной станет Мексика, эта встреча состоится 24 июня на "Казань-арене", в столице Татарстана.
Лайф напоминает, накануне на стадионе "Санкт-Петербург" команда России победила сборную Новой Зеландии — 2:0.
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