Сборная России прибыла в Москву для участия в матче с Португалией

Вторая игра группового раунда Кубка конфедераций пройдёт на столичном стадионе "Спартак" 21 июня.

Сборная России по футболу прибыла в Москву. Здесь у подопечных Станислава Черчесова пройдёт вторая встреча в рамках Кубка конфедераций — 21 июня россияне сыграют с действующими чемпионами Европы, сборной Португалии.

Прилетели в Москву! До завтра pic.twitter.com/Ha0s3u9nJJ — Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2017 г.

Матч пройдёт на стадионе "Спартак". А в заключительной игре группового раунда соперником российской сборной станет Мексика, эта встреча состоится 24 июня на "Казань-арене", в столице Татарстана.

Лайф напоминает, накануне на стадионе "Санкт-Петербург" команда России победила сборную Новой Зеландии — 2:0.