Шутки ради: британец напугал посетителей бара, переодевшись террористом

В Хорватии турист из Великобритании решил разыграть окружающих и нарядился террористом. Мужчина надел на себя бронежилет, тюрбан и с игрушечным оружием в руках зашёл вместе с друзьями в ближайший бар.
Посетители ресторана не только остались шокированы поступком туриста, но и заявили о неуместности подобных шуток от гражданина страны, которая совсем недавно пережила череду ужасных терактов.
— Настроение многих сразу изменилось, как только он зашёл. Люди были шокированы, а некоторые запаниковали, — пояснила посетительница бара Софи Мезар
По словам неудавшегося шутника, он решил разыграть публику в костюме сомалийского пирата, а не террориста.
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