Ковалёв уступал Уорду по очкам на момент остановки боя

Двое судей начислили Уорду 67 баллов, а Ковалёву — 66, у третьего преимущество американца было более весомым — 68:65.

Сергей Ковалёв проигрывал американцу Андре Уорду по очкам на момент, когда судья в ринге решил остановить бой и засчитать поражение российскому боксёру техническим нокаутом. Об этом свидетельствуют судейские записки, которые опубликовал на своей странице в "Твиттере" журналист издания "Ринг" Майк Коппингер.

Ward was up 67-66 on two cards and down 68-65 on the other #WardKovakev pic.twitter.com/ilanLo8NER — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 18 июня 2017 г.

Судя по ним, к концу восьмого раунда двое судей начислили Уорду 67 баллов, а Ковалёву — 66, у третьего судьи преимущество американца было более весомым — 68:65.

Напомним, Сергей Ковалёв не сумел взять реванш за поражение, которое он потерпел в ноябре 2016 года, и не сумел вернуть утраченные в тот момент титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.