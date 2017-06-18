В Афганистане боевики атаковали полицейский участок

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В Афганистане боевики атаковали полицейский участок

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Согласно данным, в результате нападения погиб один сотрудник правоохранительных органов.

Пять террористов "Талибана"* атаковали полицейский участок в провинции Пактия на востоке Афганистана. По данным TOLO News, один из боевиков взорвал себя на парковке. В результате нападения погиб один полицейский, 25 человек пострадали.

Как сообщают СМИ, четверо террористов ликвидированы, ещё один продолжает перестрелку.

* Организация запрещена по решению Верховного суда РФ.

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