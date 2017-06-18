В Афганистане боевики атаковали полицейский участок

Пять террористов "Талибана"* атаковали полицейский участок в провинции Пактия на востоке Афганистана. По данным TOLO News, один из боевиков взорвал себя на парковке. В результате нападения погиб один полицейский, 25 человек пострадали.
Suicide Bombers Storm #Paktia Police Headquartershttps://t.co/lbwa8iGKMC pic.twitter.com/R7GGsMbSEj— TOLOnews (@TOLOnews) 18 июня 2017 г.
Как сообщают СМИ, четверо террористов ликвидированы, ещё один продолжает перестрелку.
* Организация запрещена по решению Верховного суда РФ.
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