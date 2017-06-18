Во Франции началось голосование во втором туре парламентских выборов

Напомним, лидером первого тура стала партия президента страны и присоединившиеся к ней центристы из "Демократического движения" (32,32%).

Во Франции стартовало голосование во втором туре парламентских выборов. Об этом сообщает AFP. Избирательные участки открылись в 08:00 (09:00 по московскому времени). Голосование завершится в 18:00, однако в больших городах избирательные участки будут открыты до 20:00

Напомним, на прошлой неделе во Франции прошёл первый тур выборов. Согласно данным, партия президента страны Эммануэля Макрона "Вперёд" и присоединившиеся к ней центристы из "Демократического движения" набрали 32,32%. На втором месте расположилась правоцентристская партия "Республиканцы", которая выступает в альянсе с "Союзом демократов и независимых" ( 21,56%). Третье место по итогам голосования занял "Национальный фронт".