Число погибших в лесных пожарах в Португалии возросло до 25

Для тушения возгорания уже задействованы 1700 пожарных и 160 единиц техники, однако потушить пламя пока не удаётся.

Правительство Португалии подтвердило гибель по меньшей мере 25 человек в результате охвативших страну лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Как сообщил государственный секретарь по внутренним делам Португалии Хорхе Гомес, 22 человека сгорели в собственных автомобилях, оказавшись в ловушке на трассе.

Сообщается также, что не менее 20 человек получили ранения, в их числе — пожарные.