Путин поздравил медработников с профессиональным праздником

По словам главы государства, российские медработники обладают лучшими качествами, необходимыми для работы в сфере здравоохранения.

Президент РФ Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Как отметил глава государства, представителям отечественной медицины присущи лучшие качества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Вы выбрали самую гуманную и благородную профессию, требующую глубоких знаний, исключительного трудолюбия и полной самоотдачи. А главное — душевной щедрости, чуткости и отзывчивости. Именно эти качества испокон веков были присущи лучшим представителям российской медицины, — говорится в поздравительном сообщении.

Путин также отметил серьёзность задач, которые стоят перед отечественным здравоохранением, а также необходимость повышения эффективности здравоохранения, внедрения современных технологий и подготовке квалифицированных работников сферы.

День медика ежегодно отмечается в России в третье воскресенье июня.