Федерация бокса РФ: Ковалёву не хватило подготовки

По мнению генсекретаря Умара Кремлёва, судья остановил бой из-за того, что российский боксёр не отвечал на атаки противника.

В Федерации бокса России прокомментировали заявление боксёра Сергея Ковалёва, который сказал, что не понимает, почему судья остановил его бой с Андре Уордом. По словам генсекретаря федерации Умара Кремлёва, ситуация до сих пор полностью не ясна.

— Там как-то непонятно было. Но, с другой стороны, если ты вышел боксировать, то надо боксировать, — сказал Кремлёв.

Также генсек отметил, что обычно судья приостанавливает бой раньше времени, чтобы предотвратить причинение тяжкого вреда здоровью более слабого спортсмена.

— Сергей очень хороший боксёр, но и Уорд непростой соперник. В этот раз Уорд подготовился лучше, — отметил Кремлёв. — Судья увидел, что он не отвечает, и остановил бой. Там же видно, что он нагнулся. Это решение судьи. Конечно, можно было бы не останавливать. Думаю, Сергей бы поднялся и продолжил бой.