Националисты заблокировали маршрут следования гей-парада в Киеве

В настоящий момент активисты пытаются найти другой путь, чтобы продолжить шествие.

Сегодня утром в Киеве активисты ЛГБТ-движения решили устроить массовое шествие по городу, однако их планам не суждено было сбыться. Националисты заблокировали маршрут следования парада, в результате чего активисты теперь пытаются найти альтернативный путь. Об этом сообщают местные СМИ.

Подготовка к так называемому маршу равенства велась в украинской столице заранее, а его проведение было согласовано с властями, однако уже тогда было понятно, что без провокаций на шествии не обойдётся.

Стоит заметить, что на месте проведения шествия работают десятки полицейских, которые обеспечивают безопасность и следят за порядком на гей-параде.