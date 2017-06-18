Дэвид Бекхэм запустил в супругу мешочек с собачьими экскрементами

Дизайнер дразнила супруга вопросами, что он ищет в кустах, и в конце концов футболист запустил в неё находкой.

Знаменитая пара доказала, что и ей знакомы разборки из-за неприятной обязанности — убирать экскременты за домашними любимцами.

Виктория Бекхэм поделилась с подписчиками уморительным видео, на котором её супруг ищет в кустах отходы жизнедеятельности их спаниэля Оливера. На протяжении записи дизайнер злорадно хихикала и спрашивала мужа, что он ищет, и раздражённый её поведением Дэвид в конце концов кинул в неё мешочком с находкой.

— Ты знаешь, что я ищу! Собачьи какашки! Это не смешно, это не смешно! — говорит Дэвид Бекхэм.