Мэй признала ошибки экстренных служб во время лондонского пожара

Премьер объявила, что в стране будет проведено ещё одно расследование, чтобы найти виновных.

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что признаёт ошибки экстренных служб при ликвидации последствий пожара в высотном жилом доме в Лондоне. Заявление премьера на этот счёт, сделанное после её встречи с погорельцами на Даунинг-стрит, 10, распространила канцелярия главы правительства.

— Реакция наших служб оперативного реагирования, Национальной системы здравоохранения и местной общины была героической, — говорится в заявлении, распространённом канцелярией.

— Но, откровенно говоря, оказание поддержки семьям, которые нуждались в помощи или основной информации в первые часы после этой ужасной трагедии, не было обеспечено достаточно хорошо, — подчеркнула Мэй.

По словам премьера, она распорядилась принять меры для оказания помощи выжившим и родственникам погибших. Также будет начато публичное расследование трагедии параллельно со следствием, которое ведёт полиция.

По последним данным, жертвами пожара уже стали 58 человек. Возгорание возникло 14 июня в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower. Вскоре пламя распространилось до верха здания. Число жертв ещё может возрасти, так как есть много пропавших без вести.