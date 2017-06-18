Памела Андерсон призвала Макрона дать убежище "храброму и сексуальному" Ассанжу

Актриса предложила президенту Франции и его супруге "за хорошей едой" обсудить, чем можно помочь Ассанжу.

Звезда "Спасателей Малибу" в очередной раз заговорила о ситуации Джулиана Ассанжа, призвав президента Франции Эммануэля Макрона предоставить основателю WikiLeaks убежище.

По словам актрисы, положение, в котором оказался Ассанж, заставило её задуматься о его мужских качествах.

— Конечно, самые сексуальные черты мужчины — это смелость и отвага. Сексуальность заключена в мужчине, который показывает силу, имеющем убеждения и храбрость за них постоять, — написала Андерсон в обращении на сайте своего фонда.

Защитница прав животных также охарактеризовала Вашингтон как "невероятного задиру", в конфликте с которым "мало кто будет придерживаться своих принципов и откажется отступать".

Андерсон выразила уверенность в том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не даёт Ассанжу покинуть Посольство Эквадора, которое предоставило создателю сайта убежище, и призвала мировых лидеров — в том числе президента Франции — повлиять на ситуацию.

— Я обращаюсь к Эммануэлю Макрону и его жене Брижит Тронье. Как резидент Франции, ставшей моим вторым домом, я бы хотела встретиться с вами и обсудить ситуацию Джулиана. В июле я открываю во Франции веганский ресторан и приглашаю также его посетить президента и первую леди. Присоединяйтесь ко мне в день открытия, и мы за хорошей едой обсудим, что можно сделать для Джулиана. Франция может продемонстрировать силу, можете и вы, если дадите Джулиану убежище, — написала актриса.

Напомним, недавно актриса предложила Франции "присоединиться в постели" к США и Великобритании.

По данным СМИ, Андерсон неоднократно навещала Ассанжа в Посольстве Эквадора, а также поднимала тему их "особых отношений".