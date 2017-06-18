Генконсульство США в Стамбуле сообщило о возросшей угрозе терактов

В американском консульстве в Стамбуле сообщили о возросшей террористической угрозе в деловой части Стамбула.
— Генеральное консульство Соединённых Штатов в Стамбуле предупреждает о возросшей угрозе безопасности в районах Шишли и Медиджийекёй вплоть до возможной террористической угрозы, — говорится в сообщении.
В дипведомстве обратились к проживающим в указанных районах гражданам США, а также к туристам с просьбой быть бдительными. При этом дипломаты призывают соблюдать особую осторожность на улице Агаоглу в районе Шишли.
Напомним, 15 июня неизвестный угрожал самоподрывом рядом с консульством США в Стамбуле. Как сообщал ранее Лайф, мужчина был задержан.
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