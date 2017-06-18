Генконсульство США в Стамбуле сообщило о возросшей угрозе терактов

Дипведомство посоветовало проживающим в городе гражданам США, а также туристам быть бдительными.

В американском консульстве в Стамбуле сообщили о возросшей террористической угрозе в деловой части Стамбула.

— Генеральное консульство Соединённых Штатов в Стамбуле предупреждает о возросшей угрозе безопасности в районах Шишли и Медиджийекёй вплоть до возможной террористической угрозы, — говорится в сообщении.

В дипведомстве обратились к проживающим в указанных районах гражданам США, а также к туристам с просьбой быть бдительными. При этом дипломаты призывают соблюдать особую осторожность на улице Агаоглу в районе Шишли.

Напомним, 15 июня неизвестный угрожал самоподрывом рядом с консульством США в Стамбуле. Как сообщал ранее Лайф, мужчина был задержан.