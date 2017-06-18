Количество погибших в лесных пожарах в Португалии увеличилось до 43 человек

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Количество погибших в лесных пожарах в Португалии увеличилось до 43 человек

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Фото: © REUTERS/Rafael Marchante

Число пострадавших в этой стихии растёт с каждым часом, однако их точное количество пока неизвестно.

Жертвами лесных пожаров в Португалии стали уже 43 человека. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на власти страны.

Ранее сообщалось о 25 погибших, 22 из которых сгорели в собственных автомобилях прямо на дороге.

Точное количество пострадавших сейчас устанавливается. Их число постоянно растёт. По последним данным их было более 20, часть из которых — пожарные.

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