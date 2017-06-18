На ремонт американского эсминца Fitzgerald уйдут месяцы

По словам вице-адмирала Джозефа Окоина, корабль получил серьёзные повреждения ниже ватерлинии.

Восстановление эсминца ВМС США Fitzgerald, столкнувшегося 17 июня с филиппинским контейнеровозом у берегов Японии, займёт несколько месяцев, передаёт ABC News со ссылкой на вице-адмирала Джозефа Окоина.

По словам офицера, кораблю нанесён обширный ущерб и существенные повреждения ниже ватерлинии.

— Судно можно восстановить, оно потребует значительного ремонта, — сказал Окоин. — Ремонт займёт месяцы, надеюсь, меньше года.

Напомним, 17 июня в 2:30 по токийскому времени (16 июня, 20:30 мск) корабль ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с филиппинским торговым судном примерно в 100 километрах от побережья Японии, после чего команда была вынуждена спешно покинуть корабль.

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