Флаг Белоруссии стал причиной драки на гей-параде в Киеве

Читайте также

Флаг Белоруссии стал причиной драки на гей-параде в Киеве

77

Фото: Twitter

Одному из националистов не понравилось, что на параде оскорбляют белорусскую национальную символику.

На гей-параде в Киеве один из участников развернул флаг Белоруссии, в результате чего на него накинулся белорусский националист, который попытался отобрать у него флаг. Об этом сообщают местные СМИ.

В результате драка длилась около минуты, после чего полицейские, прибывшие на место, смогли разнять мужчин.

Как позже рассказал нападавший, ему стало стыдно за то, что на гей-параде участники пользуются национальной символикой Белоруссии, из-за чего и попытался отобрать флаг у активиста.

К слову, это не единственная потасовка на мероприятии. Несколько стычек радикалов, которые пытаются помешать проведению гей-парада, произошли с полицейскими.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!