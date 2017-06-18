Клинцевич: Украина ищет геев для парадов, чтобы показать Европе своё отношение

Сегодня в Киеве прошёл Марш равенства, в котором приняли участие 3,5 тысячи человек.

Первый зампред Комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что в своём стремлении стать членом Евросоюза Украина готова идти на крайние меры.

— Даже при небольшом количестве нетрадиционно ориентированных украинцы будут искать геев, чтобы показать своё отношение, — сказал сенатор.

По словам Клинцевича, такие мероприятия могут дискредитировать нынешнюю власть страны.

— Украина ставит цель: разрушение национального менталитета. Сейчас они общественное мнение ломают через колено, — добавил собеседник Лайфа.

Напомним, путь шествию в Киеве преградили националисты и процессию пришлось заканчивать. Один из участников гей-парада развернул флаг Белоруссии, в результате чего на него накинулся белорусский националист, который попытался отобрать флаг.